Börsifirma ja lihatööstus rajavad üheskoos kalakasvatuse

OÜ Tallinna Lihatööstus kuulub AS-ile Direct Consulting, mille tütarettevõtjaks on AS Hiiu Kalur. Hiiu Kalur on 1991. aastal asutatud Eesti kalatööstusettevõtte, mis omab osalust seitsmes kalatöötlemise tehases ja on üks Eesti suuremaid kalapüügiettevõtteid. Samasse gruppi kuuluvad ka Veere ja Lehtma sadam ning Suursadam, teatas PRFoods börsile.