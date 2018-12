Tuntud kirjastuse ja Narva töösturi sööst maksuvõlglaste TOPis

TEA juht Silva Tomingas ütles eile Äripäevale, et kuni aasta viimase päevani käib veel aktiivne lõpumüük ning eesmärk on püüda teenida võimalikult palju, et saadud raha eest võlausaldajate ees kohustusi täita. Sellega on ametis veel väike müügitiim, mida Tomingas koordineerib. "Oleme laatadel väljas ja kirjastuse kaupluses, mis on 31. kuupäevani lahti," sõnas ta.