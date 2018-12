Aivar Sõerd: Eesti Energiale eraldatakse hiigelsumma, et ettevõttest hiljem dividende välja pumbata

Nimelt vastas rahandusminister Toomas Tõniste tänasel riigikogu arupärimisel Sõerdi küsimusele, et järgmisel aastal on plaanis Eesti Energiast saada 57 miljonit eurot dividende. «See on vähem, kui oli riigi eelarvestrateegias ette nähtud kevadel või otsustatud kuskil 13 miljonit eurot. Ja need järgmiste aastate oodatavad dividendid on kokku Eesti Energia puhul 20. aastal kuskil 68 miljonit, 2021. aastal vist 103 miljonit ja 22. aastal 118 miljonit eurot,» ütles Tõniste. «Kindlasti kreeditoride kokkulepitud finantssuhtarvude piirväärtused on üks põhjus ka, miks me oleme eelarves sellise võimaluse ette näinud,» lisas ta.

Vastuse peale päris Sõerd edasi, et mis investeeringuid 143 miljoni eurot eraldis täpselt sisaldab. Sellele vastas Tõniste, et summad ei ole jaotatud konkreetsete projektide vahel. «Baasinvesteeringud elektrivõrku on järgmisel aastal 50 miljonit ja sinna lisanduvad ka viimase miili projekti investeeringud 68 miljonit. Taastuvenergia valdkonnas on kokku järgmise paari aasta jooksul investeeringud kogumahus 350 miljonit eurot ja õlitehasesse on ka planeeritav investeering täna teadaolevalt 200 miljoni ringis. Jah, järgmine aasta, ma usun ka, selle ehitamiseks kindlasti ei lähe, kuid projekteerimiseks juba võib minna ja selleks ajaks, kui tulevad need otsused tehast ehitada, on väga hea, kui on teada ka finantseerimisallikas,» vastas Tõniste.