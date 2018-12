Soome börsiguru näeb kasvamas megakriisi

"Kaane all on mullitamas megakriis," ütleb Puttonen. Riske on mitu – Brexit, mille tagajärgi ei oska keegi ette näha, Itaalia mured, kaubandussõda, suure võlaga Hiina majandus, Jaapani kroonilised probleemid –, millest igaüks võib eskalatsiooni korral viia suure languseni.