RB Rail kuulutas välja hanke Tallinn-Rapla lõigu projkteerimiseks

Läti sektsioonile on hanke teiseks etapiks kvalifitseerunud kuus ning Eesti sektsioonile kümme rahvusvahelist konsortsiumi, kuhu kuuluvad projekteerimis- ja inseneribürood nii Baltikumist kui teistest Euroopa riikidest. Mainitud hange hõlmab endas põhiprojekti ettevalmistamist raudteeliini alus- ja pealisehitise ning sellega seotud tsiviilrajatiste ehitamiseks. Samuti toimeväärtusuuringute teostamist, ruumilise planeerimise lahenduste koostamist, üksikasjalikku tehnilist projekteerimist ja töövõtja järelevalve tagamist.

«Mõlemad raudteelõigud nii Eestis kui Lätis sisaldavad suurt hulka infrastruktuuri elemente, millest mõned - näiteks sillad üle Daugava jõe ning viadukt üle Tallinn-Rapla maantee - on väga kõrge keerukuse astmega. Sellest tulenevalt oleme väga rahul, et pakkujad omavad laialdasi kogemusi suurte taristuprojektide ehitamisel, mis on nõudnud sarnaste väljakutsete ületamist,» ütles RB Rail AS tehniline juht Mart Nielsen.

Eelprojekti kohaselt on lõik Vangaži-Salaspils-Misa 64 km pikk ning sellel asub 33 viadukti. Samuti ühendus Rail Baltica kombineeritud logistikakeskusega Salaspilsis ning kavandatava infrastruktuuri hoolduspunktiga Vangažis. Lisaks on lõigul 11 silda, sealhulgas üks projekti kõige märkimisväärsem struktuur Lätis – umbes 1,3 km pikkune sild üle Daugava jõe. Raudteelõigu Tallinn-Rapla pikkus on seevastu 48 km, kuhu on plaanitud rajada 24 viadukti ja 4 ökodukti.