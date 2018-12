Kinnisvarahaldusfirma ISS müüb oma 1500 töötajaga Eesti äri

International Service Systems ehk ISS teatas börsile, et plaanib kahe aasta jooksul vähendada kontserni struktuuri keerukust ning riski ning selle tulemusena väheneb ettevõtte klientide arv poole võrra.

ISS Eesti AS teenis Eestis eelmisel aastal 19,5 miljoni euro suuruse käibe juures 720 000 eurot kasumit ning ettevõttes töötab ligi 1500 inimest.

Urmas Sõõrumaa firma AS U.S. Invest müüs 2005. aastal 35 protsenti hooldusfirmasid koondavast ESS Halduse OÜ-st ISS-ile. Eesti turule sisenes maailma juhtivaid puhastus- ja kinnisvarahoolduskontserne oma soome tütarfirma ISS Palvelut OY kaudu.

Sol Baltics: ootame huviga, mis edasi saab

ISS Eesti konkurendi ja kinnisvarahoolduse turuliidri Sol Balticsi juht Priit Sipelgas ütles, et nad on konkurendi müügi ja edasiste plaanide osas põnevil. «Ei oska kommenteerida, mis müügi taga oli. ISS räägib kogu Baltikumi eest ja neil on hästi palju rahvusvahelisi ketilepinguid. Võib-olla mõni ketileping, näiteks panga näol, ütles üles,» pakkus ta.