Praamifirma pankrotti ajanud Leedo võitis teise firmaga Viimsis hanke

Tuule Liinide pakkumine perioodiks alates 18. detsembrist kuni 2020. aasta lõpuni on 834 057 eurot ilma käibemaksuta, Kihnu Veeteedel oli 967 812 eurot. Viimsi abivallavanem Margus Kruusmägi on asunud läbirääkimistesse Tuule Liinidega hankelepingu sõlmimiseks, selgub pakkumiste avamise protokollist.

Laasma: tegemist on riiulifirmaga

«Meil on täna keeruline lõpuni kommenteerida oma edasisi samme, kuna Viimsi valla lõplikku otsust pole veel meieni jõudnud. Praegu on meil info, et vald otsustas alustada läbirääkimisi Vjatšeslav Leedole kuuluva Tuule Liinid OÜ-ga. Nimetatud ettevõtte puhul on tegemist sisuliselt riiulifirmaga. Seetõttu on äärmiselt kummaline ja kahtlusi ning küsimusi tekitav, et vald üldse sellisele ettevõttele niivõrd elutähtsa teenuse osutamiseks pakkumiskutse saatis,» ütles Laasma BNS-ile.