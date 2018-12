Soomlased ostsid Eesti soojustusplaatide tootja

Finnfoami tegevdirektori Henri Niemineni sõnul oli Estplasti omandamine neile mitmel moel kasulik. «Saame nüüd pakkuda klientidele Baltimaades paremat teenust ja laiemat tootevalikut. Estplastil on oma transpordivõimekus, mille abil korraldatakse edaspidi suurem osa Eesti tarnetest,» märkis Nieminen.

Estplasti ostmine näitab ühtlasi ka Finnfoami jätkuvat panustamist polümeersetele isolatsioonimaterjalidele. Ettevõte usub, et just nõudlus selliste hallituskindlate ja vastupidavate isolatsioonimaterjalide järele kasvab kiiresti, sest need võimaldavad rajada niiskustehniliselt ohutumaid konstruktsioonilisi lahendusi.