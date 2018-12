Prantsuse keskpank langetas protestijate tõttu majanduskasvu prognoosi

«Teenustesektor on liikumise mõjul aeglustunud. Transpordi-, toitlustus- ja autoremondisektorid on langenud,» teatas keskpank.

Riigi rahandusminister Bruno Le Maire hoiatas pühapäeval, et protestilaine on majanduse jaoks katastroof.

«See on katastroof kaubanduse jaoks, see on katastroof meie majandusele,» ütles ta ajakirjanikele külastades päev varem meeleavalduste käigus rüüstatud poode külastades.