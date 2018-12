Investor Kristi Saare: Said Utilitaselt 30 000 eurot preemiat? Ruttu lapsepuhkusele!

«50 000 eurone tulusumma tähendab 37 370 eurost brutopalga makset, mis aasta peale laiali jaotatult oleks justkui 3115 eurost kuupalka, mis on töötaja enda palgaga koos piisav, et garanteerida tulevasele lapsevanemale maksimaalne vanemahüvitis – hetkel 2020. aastal eelduste järgi 3350 euro kanti,» kirjutab Saare.

Boonust pereplaneerimiseks kasutades tuleb tootlus Saare arvutuste kohaselt muljetavaldav – 140 päeva eest makstakse dekreedirahad ning siis 435 päeva eest makstakse vanemahüvitist, kokku tuleb see üle 18 kuu, kus keskmiseks hüvitiseks on riigipoolne maksimum – 3350 eurot brutos, kokku siis 18×3350=60 300 eurot, netos ligikaudu 46 500 eurot. «Netos kätte saadud 30 000 eurot boonusraha saab niimoodi sisuliselt 150% kasvu ja pere on ka lapse võrra rikkam,» ütles ta.