Riik otsib 25 miljoniga suursaarte lennuliinidele vedajat

Novembri alguses kuulutas maanteeamet suursaarte lennuhanke kehtetuks, kuna üheks tingimuseks oli keskkonnasäästlike lennukite kasutamine, mis välistaks turbopropeller-mootoritega õhusõidukite kasutamise. Nimelt selgus hankemenetluse käigus, et selliste mootoritüüpidega lennukite kohta ei ole võimalik saada tõendatud andmeid süsihappegaasi emissiooni suuruse kohta.

"Me ei soovinud välistada teenuse osutamist lennukitega, millel on turbopropeller-mootorid. See asjaolu tekitanuks hankes ebaefektiivse konkurentsi ja pakkujate ebavõrdse kohtlemise. Sellise olukorra välistamiseks oli meie ainus võimalus hankemenetlus kehtetuks tunnistada," selgitas maanteeameti riigihangete talituse juhataja Andry Palu.