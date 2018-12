Jaapani majandust tabas viimase nelja aasta suurim langus

Majanduskahanemise taga on osaliselt sellel aastal Jaapanit tavapärasest sagedamini tabanud looduskatastroofid, mis sundisid tehaseid tootmist vähendama. Langus ületas aga pikalt majandusanalüütikute prognoose, kes siiani arvasid valdavalt, et SKT kukkumine jääb 1,2 protsendi kanti.

Maailma kolmandana suurima majanduse ettevõtete tagasihoidlikuse taga on lisaks looduskatastroofidele ka majanduslikud pinged USA ja Hiina vahel ning üleüldiselt aeglustuv maailmamajandus. Kahaneva majanduskasvu märke on Aasia riikidest näidanud nii Hiina kui ka Austraalia, kes on mõlemad Jaapani kaubanduspartnerid.