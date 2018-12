Kihnu tuletorni remont läks kavandatust oluliselt kallimaks

Kuigi tänapäeval on väiksematelgi veesõidukitel peamiseks navigatsioonivahendiks satelliitpositsioneerimisel põhinevad seadmed (GPS), püsivad tuletornid olulise osana rannarahva pärimuses ja kultuuriruumis. Samal ajal kui reaalses meresõidus jäävad tuletornid järjest enam tagavaralahenduseks ja avariijuhtumitel vajalikeks märkideks, suureneb nende tähtsus turismiobjektidena. Enamasti on vanad tuletornid ajalooliste mälestusmärkidena ka muinsuskaitse all, mis teeb nende rekonstrueerimise keerukaks ja kalliks.