Hirm USA ja Hiina suhete pärast tõi aktsiaturgudele taas languse, naftahinnad tõusid

USA kaubandusminister Robert Lighthizer ütles pühapäeval, et kui Hiina ei jõua 2019. aasta esimeseks märtsiks Washingtoniga kokkuleppele, kehtestab Trump uued imporditollid. Hiina asevälisminister Le Yucheng hoiatas omakorda pühapäeval USAd, et Huawei finantsjuhi Meng Wanzhou vahistamisega võivad kaasneda «tõsised tagajärjed».

USA süüdistab Mengi Iraani majandussanktsioonide rikkumises. Kanada kohus teatas reedel, et Meng kasutas süüdistuse järgi Huawei tütarfirmat Skycom, et Hiilida mööda Iraanile kehtestatud sanktsioonidest aastatel 2009 ja 2014. Prokuröride sõnul eitas Meng USA pankuritega kohtudes, et Skycomil on sidemed Huaweiga.