Prantsuse rahandusminister: meeleavaldused on toonud majandusliku katastroofi

Rahandusminister külastas nädalavahetusel protestide käigus kannatada saanud Pariisi poode ja nimetas kahju kohalikele äridele katastroofiliseks. Suur hulk pealinna poode on rüüstatud, nende sisemus sodiks pekstud ja aknad sisse löödud. Autod on keeratud kummuli ja põlema süüdatud.

Prantsuse jaemüüjate föderatsioon ütles reedel väljaandele Reters, et nad on kannatanud pärast protestide algust 17. novembril ligemale miljardi euro ulatuses kahju. Kohalik ajaleht Le Parisien kirjutas, et pealinnas on põlema süüdatud umbes 50 autot ja kümnetesse on sisse murtud. Eelmisel nädalal vähenes restoranide külastus aga kusagil 20 - 50 protsenti.