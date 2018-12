Rongidega ei tohiks teha parvlaevade viga

See oli Fontese mõte. Minu esimene reaktsioon oli kahtlev, aga järele mõeldes sain aru, et kui üldse kuhugi minna, siis riigiettevõte on hea valik. Ettevõtlusse tahtsin minna tegelikult juba pikka aega.

Ikka pikka, umbes aasta. Olen 42-aastane. Mõtlesin, et kui nüüd ei lähe, siis jäängi riigiametnikuks. Ma olen ju sisuliselt lapsest saadik – ülikooli lõpust – töötanud siin ministeeriumis. Aasta alguses käisin Ragn Sellsi juhi Rain Vääna töövarjuks, et näha, kas avaliku sektori tippjuhi töö on väga erinev ettevõtte tippjuhi omast. Ei ole. Juhtimine on ikka inimeste juhtimine.