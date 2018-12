Ajaloo suurima püramiidskeemi ohvrid saavad kogu raha tagasi

2008. aasta detsembris, mõned kuud pärast globaalse finantskriisi vallandanud Lehman Brothersi pankrotti vahistati tuntud börsimaakler ja omanimelise investeermisfondi juht Bernard Madoff. Uurimise käigus selgus, et 70-aastane vanahärra organiseeris ajaloo suurima Ponzi-skeemi, millega pettis pea 40-aasta jooksul rikastelt investoritelt välja 20 miljardit dollarit.

Kui esialgu kartsid investorid, et raha tagasi saamine on vaid helesinine unistus, selgub dekaad hiljem, et tervelt 70 protsenti – see teeb 13,3 miljardit dollarit – on juba inimestele tagastatud või peagi tagastatakse. Selle eest tuleb tänada New Yorgi advokaati Irving Picardi, kes on algusest peale nuputanud, kuidas umbes 4800 petta saanud inimest pankrotipesast raha kätte võiks saada, kirjutab Bloomberg.

Paljud advokaadid ja likvideerijad nimetavad Picardi efektiivsust imetlusväärseks, kuna reeglina õnnestub Ponzi-skeemidest kätte saada üksnes 5-30 protsenti rahast. Suurem osa külma saanud inimestest jäävadki tühjade pihkudega. Picard aga loodab, et 70 protsendile tuleb veelgi lisa ja pea kõik inimesed saavad oma raha tagasi. Esimeses järgus said raha tagasi väikeinvestorid.

Kuidas on see õnnestunud? Picardi strateegia on tegelikult üsna lihtne: ta hageb kõiki Madoffi kliente, kes võtsid fondist rohkem raha välja kui nad sisse panid. Kuigi selline asjade ajamise viis on tekitanud paljudes nurinat, on kohus selle heaks kiitnud. Picard peab edu põhjuseks ka seda, et nad alustasid kohe algusest peale Madoffi fondi kontorist leidud dokumentide läbi töötamist ja nende põhjal hagide esitamist.

Suur tükk rahast, peaaegu 4 miljardit eurot on kinni veel offshore firmades. Kui see õnnestub lahti sulatada, on ka viimane pusletükk oma kohale paigutunud. Praegu vaieldakse nõude üle kohtus.

Kuidas petuskeem töötas? Kuigi Madoff võltsis omanimelise fondi Bernard L. Madoff Investment Securities tootlused ülikõrgeks, ei investeerinud ta saadud raha mitte kuhugi, vaid lubas selle eest endale ja perekonnale luksulikku elu.

Investoritele, kes tahtsid fondist raha kätte saada, maksis ta uutelt ohvritelt saadud kapitaliga ehk tegu oli klassikalise Ponzi-skeemiga. Kuidas suutis Madoff nii oma kliente, regulaatoreid, uurimisorganeid kui ka avalikkust aastakümneid ninapidi vedada, tekitab hämmeldust siiamaani.