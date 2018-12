Kütusemüüja selgitab: miks langeb bensiini hind kiiremini kui diisli oma?

Kui võrrelda diisli ja bensiini hindade langust, siis bensiini hind on langenud samas tempos nafta hindadega ehk umbes 30 protsenti ja diisli hind on langenud vaid 20 protsenti, vahendab ERR .

Vaht selgitas, et sellise dünaamika taga on maailmaturu nõudluse sesoonne muutus: nimelt suvel on USA sõiduhooaja tõttu bensiini nõudlus märgatavalt kõrgem ning kuivõrd USAs on enamasti levinud bensiinimootoriga autod, siis sealse nõudluse langus toob talveperioodil kaasa langussurve bensiini hinnale üle maailma.