Kust leida jõulukuusk? Hakkaja naine pani käima kuusebeebide rendiäri

Kuuske saab ka rentida

Kui vaadata ettevõtmise Facebooki lehte, on konkurentsitult enim laineid löönud postitus, et peagi alustatakse ka jõulukuuse rentimist, mis on Eestis tõenäoliselt ainukordne. See tähendab, et ettevõttelt on võimalik rentida 17,9 euro eest jõulukuusk, et see pärast jõule jaanuaris ettevõtte kätte tagasi viia. Lisaks maksab West Tree OÜ tagasi 10 eurot.

«Kuna väga paljud inimesed on liikuvad ega anna kuusebeebile piisavalt hoolitsust, lõime renditeenuse,» kirjeldas ta. «Tagastatud jõulukuuse eest hoolitseme kuni kevadeni, mil ta tagasi metsa istutame.» Ka selle teenuse vastu on huvi olemas. Naise sõnul tahavad kuused saada pidevat hoolitsust ja väikest pidevat niiskust. «Päris niimoodi ei saa, et sõidan kaheks nädalaks Taisse ja tagasi tulles kallan kõvasti vett peale.»

Miks peaks aga keegi endale üldse tahtma nii tillukest jõulukuuske, kuhu ei mahu kingidki alla? «Näeme, et kuusebeebit kasutatakse rohkem disainielemendina ja jõulurõõmu toojana, kuhu saab külge panna ka kergeid ja väikseid jõulukaunistusi,» õpetas naine. «Eks ta ongi rohkem sümboolse väärtusega kuuseke, kui suur kingituste katja. Pisike ja armas nagu Eestimaa.»

Puutüvedest tehtud pakud. FOTO: Erakogu

Jõhkrutsejaid ei pelga

Siiski pöördutakse aeg-ajalt nende poole küsimusega, et kas neil suuremaid kuuski ei olegi. Siis selgitab naine, et ei ole, kuna 1,5 meetrise kuuse kasvatamiseks läheb vaja viit või kümmet aastat. «Kust me neid võtame? Ega me ei kaeva kuuski metsast üles. Me kasvatame neid ise. Järgmise aastal on meil juba jälle suuremad kuused,» rõõmustas ta.

Kuigi kuusebeebide väiksuse ja kõrge hinna üle on nii sotsiaalmeedias kui ka laatadel ikka keelt teritatud, on tulnud ka kirju, mis teevad südame soojaks. Üks naine kirjutas nii: «Elan paksu metsa sees. Ümber mu maja on palju kuuski, aga ma ikkagi tahan teie kuusebeebit. Ma ei raatsi mitte ühtegi enda kuuske maja ümber maha võtta.»

Lisaks võib küünikutel tekkidas küsimus, et kas Eesti inimesed on ikka nii rohelised, et viitsivad kuuse pärast ehtimist tagasi maha istutada. Rohilaid-Aljaste on selles enam kui kindel. «Põhjus on selles, et meilt kuuse ostmine on küllaltki keeruline: peab kirjutama meile sõnumitesse, tegema pangaülekandega ettemaksu ja siis Läänemaale või Tallinna täpsetel kuupäevadel järele tulema. Keegi ei viitsiks niimoodi jaurata, kui neil sellest edasi istutamise ideest sügavalt ükskõik oleks. Seega ma usun, et nad hoolivad. Meie teenus ei ole see, et ostad jõulukuuse kodulähedasest tanklast või Selverist,» kirjeldas naine.