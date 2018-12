Maksuvõlaga ehitusettevõtja: tööd võid teha, aga õiglast tasu ei saa

Maksuvõlglaste «edetabelit» juhtis 203 156 euro suuruse võlaga Kelkoraas Ehitus AS ehk endise nimega AS KEKi Ehitus, mis on jätnud viimase kahe aasta majandusaasta aruanded esitamata, kuid juba 2015. aasta aruandest võib lugeda, et ettevõte oli raskustes.