Advokaat: Eesti krüptoäride regulatsioon on nagu turvakontroll ööklubi uksel

Oma mõtteid jagasid välkseminaril lisaks Hammerbergile ka valdkonna eksperdid nii rahandusministeeriumist, LHV pangast, Guardtimest kui ka Eesti Krüptoraha Liidust. Üritus toimus krüptovarade kauplemiskeskkonda arendavas ettevõttes CoinMetro, mille juhi Kevin Murcko sõnul sai seminar innustust mõni aeg tagasi avaldatud teatest, et riigi poolt on krüptovarade jaoks välja antud 900 litsentsi ja tegevusluba.

«On igati arusaadav, et innovaatiline e-keskkond tõmbab Eestisse pidevalt uut ettevõtlust ja seda aina rohkem ka krüptotööstuses. Aga 900 välja antud litsentsi suurusjärk on muutunud igal juhul üsna murettekitavaks ning võib lõppeda löögiga e-Eesti tugeva maine pihta,» selgitas Murcko.

Tänased Eesti krüptoettevõtteid reguleerivad seadused on Murcko sõnul liiga leebed ning kujutavad endast reaalset ohtu, et ettevõtted võivad neid kasvava krüptobuumi valguses kurjalt ära kasutada. Seega otsiti seminaril vastust küsimusele, mida täpsemalt ette võtta ja kuidas tagada, et Tallinnast saaks turvaline kuid atraktiivne krüptopealinn terves maailmas.

