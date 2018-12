Marlboro sukeldub kanepiärisse

Marlboro kuulub Philip Morrise gruppi, mis kuulub omakorda maailma suurimale tubakakontsernile Altria. Just viimane ostab 2,4 miljardi dollariga 45-protsendilise osaluse Kanada kanepitootjas Cronos, kirjutab Financial Times. Lisaks jääb Altriale õigus osta välja veel 10 protsenti kanepitootja aktsiatest hinnaga 1,4 miljardit dollarit.

Altria otsus siseneda kanepiärisse on küllaltki loogiline, kuna tavaliste sigarettide müük on pidevas languses. Kuigi terve tööstusharu on investeerinud miljardeid eurosid uute alternatiivsete tubakatoodete arendamiseks (näiteks kuumutatav tubakatoode, ingl. k. heat-not burn), pole müüginumbrid just ülemäära rõõmustavad ja tarbijad eelistavad pigem e-sigarettide veipimist.