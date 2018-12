Jõulupakid hilinevad, sest päkapikk kolib

«Me saame aru, et tundub väga loll otsus kolida kõige suurema mahu ajal, aga meil oli selg vastu seina,» sõnas Omniva juhatuse liige Andre Veskimeister ja märkis, et vanasse kohta jäädes oleks võib-olla isegi suuremad probleemid tulnud.

Novembri esimesel esmaspäeval oli Omniva logistikakeskuse töötajatel esimene täispikk tööpäev uues kohas. Kuigi vana ja uus maja on võrdselt ligi 13 000 ruutmeetrit suured, jaotus see pind Pallasti tänaval kolme korruse peale ning maja oli ehitatud eelkõige kirjade sorteerimiseks. Uues keskuses on kõik ühel korrusel ning peamiselt töödeldakse pakke. Peagi kolivad uude majja ka kirjasorteerimine ja reklaami komplekteerimine.