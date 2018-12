Graafik: kui palju müüakse Eestis aasta jooksul uusi autosid?

Kokku on tänavu 11 kuu jooksul müüdud 24 274 uut sõiduautot, mis ületab eelmise aasta mahtu 5,4 protsendi võrra. See näitab seda, et uute autode müügiturg on veidi rahunenud. Veel mullu kasvas uute autode müük üle 10 protsendi.