Alkoaktsiisi laekumine kipub alla jääma ka kõige nirumatele ootustele

Arvestades, et 10 kuuga on eelarvesse laekunud 190 miljonit eurot alkoholiaktsiisi, läheb isegi viimase eesmärgi täitmisega raskeks. Seda enam, et poliitikud on tühistanud järgmise aasta alguse aktsiisitõusud, mis välistavad kaupluste poolsed tohutud varumised. Ainult jõulupühad ja uus aasta võib tuua kaasa suurema alkoholimüügi.