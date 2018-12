Läänemaa ja Virumaa rannikuala planeeringukavad tõid välja vastuolud ja võimalused

„Eestlased armastavad end pidada mererahvaks mereriigis, aga sageli seisame hoopis n-ö seljaga mere poole. Sellist hoiakut on kujundanud merekultuuris ja rannamaastikes katkestusi tekitanud nõukogude aeg. Tänapäeval seostub meri inimestele rohkem puhkuse kui kalapüügi või kaubaveoga. Rannikualadega seoses on fookusesse tõusnud vastuolud intensiivse kasutuse ja haavatavate ökosüsteemide vahel, näiteks elurikkuse vähenemine, üleujutused, probleemid juurdepääsetavusega ja inimeste rahulolematus elukeskkonna muutustega.

Inimesed hindavad eelkõige merd, liivarandasid ja männimetsa, traditsioonilist arhitektuuri ning avalikke juurdepääsusid mere äärde. Eesti rannikud on valdavalt looduslikud, sest nõukogude piiritsoon takistas ranna täisehitamist sellisel viisil nagu toimus näiteks Soomes. Praegu kuulub märkimisväärne osa rannikualade maismaast riigile ning on avalikus kasutuses. Suvine intensiivne külastusperiood jätab rannikualadele erinevaid jälgi, mistõttu võiksid turismiettevõtted enam panustada avaliku puhkemajanduse taristu edendamisse.

Mitmed kogukonnad sooviksid aktiivsemalt tegeleda maastikuhooldusega. Samal ajal on rannaalad sesoonsed ääremaad: suvel on rahvast palju aga püsielanikke on vähe. Selline olukord tekitab väljakutseid avalike teenuste jätkusuutlikkuse tagamisel, üheks võimaluseks on teenuskohtade multifunktsionaalus. Viimaste aastate teema on väikesadamate arendamine, sest mereturism ja liikuvus avavad ettevõtjatele lisavõimalusi.