Graafik: maailma toiduhinnad enam kui kahe aasta odavaimad

Toiduõli indeks kukkus 12 aasta madalaimale tasemele langedes kuuga 5,7 protsenti. Aastaga on taimeõlide keskmised hinnad kukkunud enam kui veerandi võrra – täpsemalt 27,2 protsenti. Hinnalanguse põhjuseks on palmiõli suur laoseis ning soja- ja päevalilleõli suur pakkumine.

Piimasaaduste hinnaindeks langes kuuendat järjestikkust kuud ja oktoobriga võrreldes langes 3,3 protsenti. Ladudes, eriti Uus-Meremaal on suured mahud, mis on suurendanud riikide ekspordivõimet ning langetanud eriti või, juustu ja täispiimapulbri hindu. Aastaga on piimasaaduste hinnad langenud 14 protsenti.

Vastuvoolu liikus suhkru hinnaindeks, mis kerkis kuuga 4,4 protsenti. Indeksi tõusu põhjuseks on Brasiilia saagiprognoosi märkimisväärne alandamine, mistõttu on suhkruroo osakaal suhkru tootmisel kahanenud 35,8 protsendini. See on peaaegu poole väiksem kui aasta tagasi. Samas on aastaga suhkur odavnenud 14 protsenti.