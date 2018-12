Noblessneri sadamas algab kauaoodatud lainemurdja ehitus

Noblessneri ala haldav BLRT Grupp AS, Aktsiaselts Merko Ehitus Eesti ja Insenerehituse AS allkirjastasid lepingu uue lainemurdja ehitamiseks Noblessneri sadamasse. Lepingu maht on kokku miljon eurot, töö valmib hiljemalt 2019. aasta oktoobris.