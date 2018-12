Novembris tõusis elektri hind kõige rohkem Eestis

Eesti Energia sõnul on kõrgemad hinnad on tingitud eelkõige temperatuuri jahenemisest. Jahedad ilmad ja tuuleparkide toodangu kohatine vähenemine põhjustasid novembris ka selle, et kõigi mainitud hinnapiirkondade madalaim tunnihind püsis võrdlemisi kõrgel.

Eesti ja Soome vahelise hinnaerinevuse tekitas EstLink I kaabli rike, mistõttu oli see ühendus turult eemal 4. kuni 26. novembrini. Lätis ja Leedus on elekter endiselt kallim ning selle põhjuseks on elektrikaubanduse piiramine Kaliningradi ja Valgevene ühendustel. Novembris liikus ka Põhjamaade hüdrobilanss pigem langustrendis – kuu algul jäi see umbes 5 teravatt tundi alla normaali ning kuu lõpus ligi 13 teravatt tundi normaali.