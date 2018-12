Vana kooli ettevõtja aitas käima lükata nutilaenuäri

Varem toiduainetööstuses ja kinnisvaras tegutsenud ettevõtja Märt Vooglaid näeb tulevikku iduettevõtluses ning tal on juba ette näidata ka esimene edulugu – sel aastal 10 miljoni eurose aastakäibe graafikus liikuv finantstehnoloogia idu Fiizy, millest talle kuulub 22 protsenti, kirjutab Äripäev .

Kümnendi alguses alustanud Fiizy liikus 2016. aastal laenuturule ning sama aasta juulist on firmaga seotud ka Märt Vooglaid. Peamiselt Hispaania ja Ladina-Ameerika turgudel tegutseva Fiizy käive on kasvanud pea igal tegevusaastal kordades ning samuti on igal aastal tegutsetud kasumlikult.