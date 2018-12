Eesti Energia ehitas maa alla suure remonditöökoja

«Kuni praeguse maa-aluse remonditöökoja valmimiseni tehti maa all üksnes väiksemaid remonditöid, tõsisema remondi jaoks saadeti tehnika maa peale, mis tähendas esmajoones ajakulu, see omakorda on seotud suurema majandusliku kuluga. Nüüd on meil võimalik mäetehnika keerulisemat ja suuremahulist remonti tõhusalt ka maa-alustes tingimustes teha. Remonditöökojas on tagatud ohutud töötingimused,» ütles Eesti Energia kaevandusettevõtte Enefit Kaevandused juhatuse liige Meelis Goldberg pressiteate vahendusel.