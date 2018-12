Hiidlased peavad leppima hõredama praamigraafikuga

Vald saatis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile ning maanteeametile pöördumise, milles teatas, et ettevõtjad ja kogukond soovivad ka südatalvel 12 reisi päevas: kuus kummaski suunas, nagu see on minimaalselt ka kevadest sügiseni.

Jaanuarist märtsini on navigatsioonitingimused Rohuküla ja Heltermaa vahel keerukad, sealhulgas raskendavad valitsevaid tingimusi pimedus, tugevad tuuled ja jää tekkimine. Kõik need koosmõjus kitsa laevateega Rukki kanalis loovad tingimused, kus poolteisetunnise graafiku rakendamise riskid veoteenuse stabiilsusele ja meresõiduohutusele on suured, kirjutas Meelis Telliskivi, maanteeameti peadirektori asetäitja liiklusohutuse ja ühistranspordi alal.

Ta märkis, et tavatingimustes kestab ülesõit 1 tund ja 15 minutit. 1,5 tunni graafiku rakendamisel on lossimise ja laadimise aeg kokku 15 minutit ehk 7 ja pool minutit kummalegi tegevusele. Kui raskete navigatsioonitingimuste tõttu kestab ülesõit kauem, mida on korduvalt juhtunud, siis ei suuda parvlaevad enam 1,5 tunni graafikutest kinni pidada.

See omakorda mõjutab veoteenuse stabiilsust, sõitjad ei saa oma kellajalisi plaane teha, kaugliini bussid hälbivad sõiduplaanist, mis võib kaasa tuua logistilisi probleeme bussivedajale. Samuti ei saa sõitjaid kasutada maakonnaliinide teenuseid, mis on sünkroniseeritud parvlaevade graafikutega.

Lisaks on sellistes situatsioonides graafiku täitmata jätmine seotud lepingust tulenevate kohustustega, mille rikkumine on praktikas enam kui tõenäoline ja pidev, mistõttu ei ole põhjendatud sellise situatsiooni tekkimine.

«Kõike eeltoodut arvesse võttes on väga mõistlik jätta parvlaevadele 30 minutit lisaaega liini teenindamiseks keerulistes navigatsioonioludes kuivõrd puudutav kaalukad argumendid eelnimetatud riskide võtmiseks. Lähtudes eeltoodust jätkame perioodil 2019. aasta jaanuar-märts kahetunnise graafikuga,» kirjutas Meelis Telliskivi vastuses Hiiumaa vallale.

Seoses uute parvlaevade liiniletulekuga kaks aastat tagasi oli Hiiumaa ootus, et suvisega analoogne ülesõiduaeg on võimalik aastaringselt, laevad saavad sõita varasemast kiiremini ning teha vähemalt kuus reisi ühel suunal päevas.