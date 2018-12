Kristi Liiva müüs kommunikatsioonibüroo

Miltton grupi asutaja ja juht Mathias Järnströmi sõnul on Miltton 2018. aastal hoogsalt laienenud. «Tegevuse laiendamine Eestis on oluline samm meie kasvustrateegias, kuna kliendid ootavad kohalolekut kogu Läänemere-äärses majandusruumis. Meie töö on pakkuda maailmatasemel konsultatsiooni selliselt, et kogu regioon kasvaks ja areneks. Varem käisin Rootsist inspiratsiooni otsimas, nüüd märkan üha enam, et olen inspiratsiooni otsingutel Eestis. Siin on energia ja samasugust tegutsemistahet tunda nagu kunagi Milttoni algusaastatel,» rääkis Järnström.