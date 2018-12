Nafta hind kukkus jälle

Naftakartell kogunes täna Viinis, et toodangumahtusid arutada. Varem oli Saudi Araabia andnud mõista, et kärpida oleks vaja vähemalt 1,3 miljoni barreli võrra. Analüütikud ootavad kärpimist 1,2 kuni 1,4 miljoni barreli võrra ööpäevas.

Siiski ütles Saudi Araabia energiaminister Khalid al-Falih täna hommikul ajakirjanikele, et toodangu kärpimisest ühe miljoni barreli võrra piisab täiesti ning nende jaoks on nafta praegune hinnatase mugav.

Siiski pole miljon barrelit lõplik number. OPEC ootab, mida otsustab Venemaa. Reutersi sõnul on Venemaa energiaminister Aleksander Novak öelnud, et Moskval on talvel toodangut keeruline vähendada, sest ilm on Venemaa naftaväljadel väga külm.