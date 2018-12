Tankistide kasutamine muutub uuest aastast keerulisemaks

Edaspidi on füüsilisest isikust ettevõtjal õigus kanda tema majandustegevuses osalev abikaasa, kellega ei ole sõlmitud töölepingut või töövõtu-, käsundus- või muu teenuse osutamiseks võlaõiguslikku lepingut, töötamise registrisse. See kanne on aluseks tema sotsiaalkaitse saamisel.

Statistikaameti peadirektor Mart Mägi ütles, et uued andmed on vajalikud registripõhise rahvaloenduse korraldamiseks. «Euroopa Liidus on suund sellele, et rahvaloendused hakkavad toimuma senisest sagedamini ning riikidelt oodatakse loendustulemuste detailset ja asukohapõhist esitamist,» märkis Mägi.