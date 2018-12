Puust ja punaseks: kuidas sinu pension muutub?

Äsja riigikogus teise lugemise läbinud penisoniseaduse muudatuse põhisisuna on välja toodud, et muutub sotsiaalmaksust sõltuv osa arvutuskäik. Kui seni sõltus see 100% palgast, siis tulevikus hakkaks see sõltuma 50% palgast ning 50% tööstaažist. Lisaks kasvab ka pensionile mineku iga.