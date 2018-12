Ministeerium tõmbas Rosimannuse hooldekodu diilile pidurit

«See ei lähe meie programmi kirjeldusega kokku. Ehk et kuna me oleme siin kasutanud ja andnud Euroopa regionaalfondi raha, siis hoonestusõigust ei ole meil võimalik lubada. Kui siin on soov teha koostööd mõne hooldekodu pidajaga, tuleb leida sobiv juriidiline vorm,» ütles sotsiaalkaitseminister Kaia Iva kolmapäeval Lihulas vast valminud hoonete avamisel.

Iva sõnul on üks võimalik viis sõlmida vallal Südamekoduga rendileping, kus on kirjas ka see, kuidas teenused on tagatud. Hoonestusõiguse andmisel võib Iva sõnul juhtuda, et fondist saadud raha küsitakse tagasi.