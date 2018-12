Huawei asutaja tütre vahistamine võib järsult eskaleerida USA-Hiina kaubanduskonflikti

Huvitaval kombel vahistati täpselt samal päeval Vancouveris Meng, ning seda USA võimude palvel. Naine peeti kinni lennujaamas lendude vahetamise ajal. Meng, kellele kuulub Huaweis lisaks finantsjuhi ametile ka juhatuse aseesimehe positsioon, on ettevõtte asutaja Reng Zhengfei tütar. Viimane on rahva vabastusarmee endine ohvitser, kellel on Pekingi võimukoridorides palju liitlasi ja sõpru. Nende liitlaste hulka kuulub muuhulgas ka Xi Jinping.