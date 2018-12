Huawei finantsjuhi vahistamine saatis aktsiaturud punasesse

Uudis Mengi vahistamisest tuleb ajal, mil USA ja Hiina on leppinud kokku panna kaubandussõda 90-päevaks pausile, et konflikt maha jahutada ja arutada võimalike lahendusi mõlema osapoole probleemidele. Kuna aktsiaturud on juba niigi olnud viimasel ajal geopoliitilise ebastabiilsuse tõttu üpris volatiilsed, siis oli kukkumine kiire tulema.

Jaapani Nikkei langes 1,7 protsenti - kõige rohkem langesid selles indeksis pooljuhtide valmistajate aktsiad, sest Huawei on maailma suurim telekommunikatsiooni seadmete ja nutitelefonide valmistaja. MSCI Aasia indeks väljaspool Jaapanit langes 1,2 protsenti. Hong Kongi Hang Seng indeks langes 2,1 protsenti ja Shanghai SSEC 0,9 protsenti.

S&P500 e-mini futuurid kaotasid varajastel Aasia kauplemistundidel peaaegu kaks protsenti, kuid taastusid hiljem 1,2-protsendise languseni.

Huawei juhtivtöötaja vahistamine on Kanada võimude sõnul seotud Iraani vastu kehtestatud sanktsioonide rikkumisega ning seepärast antakse ta USA võimudele üle. Kinni peetud finantsjuht on muuseas ka ettevõtte juhatuse aseesimees ja Huawei asutaja Reng Zhengfei tütar, kellel on Pekingi võimukoridoridega soojad suhted.