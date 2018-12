Brasiilias kasvas vaeste arv kahe miljoni võrra

Kui 2016. aastal oli Brasiilias 52,8 miljonit vaest, siis 2017. aastal küündis see 54,8 miljonini, mis tähendab, et allpool vaesuspiiri elab 26,5 protsenti riigi elanikest, on öeldud Brasiilia geograafia- ja statistikainstituudi (IGBE) avalduses.