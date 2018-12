Airbnb üürija: ma pole makse maksnud ega plaani ka

Kas Te olete kursis, mis tingimustel Airbnb ja maksuamet kokkuleppe sõlmisid?

Jaa, pean andma ise nõusoleku, et maksuametiga üüritulu andmeid jagada. Ühte asja ma ei tea, kas peaksin maksma tavalist 20 protsendi [tulumaksu] ringis või majutusasutuse 9 protsenti [käibemaksu].

Kas seni olete tulumaksu maksnud ja kas tulevikus hakkate nüüd maksma?

Tulumaksu ei ole ma varem maksnud. Mulle tuli näiteks eelmisel aastal üüritulu pangakontole ja ma arvasin, et ju ta siis kajastub automaatselt ka tuludeklaratsioonis, aga siis nägin, et seda pole ja natuke isegi üllatusin.

Ei osanudki midagi teha, võibolla nüüd on selgem, kui ma tahaksin seda teha. Eks peab mõtlema ja arvud kokku lööma, kas on mõtet, sest mu üürihind on küllaltki madal ja kui sellest maksta makse, siis vist ei jääks midagi alles. Peangi mõtlema, kas tõsta hinda.

Kui otsustate tulumaksu maksta, siis peate tõstma ka hinda?

Vist küll. Tore, et see asi on tehtud nüüd võimalikult lihtsaks, ma saan nüüd aru, kuidas see käib ja eks see on südametunnistuse asi enda jaoks, kas maksta või mitte. Küllap mõned teenivad suuri summasid ja kui sealt 20 protsenti ära anda, siis nalja pärast üürida pole enam tore.

Kaua olete Airbnb kaudu oma elupinda välja üürinud?

Poolteist aastat vahelduva eduga, sest vahepeal elasid inimesed pikemalt ja see siis ei olnud läbi Airbnb.

Kui suur on Teie aastane üüritulu?

Kuus on umbes 150 eurot. See on rohkem selline väike hobi ja ega ma ei tahagi võtta endale kedagi, kellega koos elada. Lahedam on nii, kui käivad erinevad inimesed läbi ja saan neile soodsalt öömaja pakkuda. Ja nad annavad tagasi umbes sama raha, mis oleks pool tavalisest üürist.