«Pank» 8. osa – aga mis toimus tegelikult

«Formaalselt lahkusin ma Hansapangast 1999. aasta märtsi lõpus, tegelikult oli lahkumine kokku lepitud juba 1998. aasta viimastel päevadel. Läksin siis just ka mingitele kursustele, nii et mind tegelikult enam pangas suurt polnudki,» ütles Lõhmus Peeter Raidlale raamatus «Eesti kapitali ausammas». «Kuni 1998. aasta sügiseni oli kogu panga juhtkonnal selline suhtumine, et kui Hansapangaga oleks midagi juhtunud, oleks meile otsa vaadatud ja küsitud, et mida te ometi tegite. Aga kui Swedbank saavutas enamusaktsionäri staatuse, saime tegelikult aru, et kui keegi teine kontrollib kogu ettevõtet, läheb ka vastutus talle üle. Ühes sellega hakkas meil süvenema tunne, et me oleme palgatöölised,» selgitas ta oma lahkumise motiive.