LaMuu ja Kiusamisvaba Kooli asutaja üleskutse: tuleb märgata, sekkuda ja selgitada

«Kui poliitika muutub inetuks, on esmane instinkt sellest eemale tõmbuda. Kuid see ei ole lahendus, sest asjad ei parane iseenesest,» kirjutas Rask ning käis välja oma ettepaneku. «Aitab see, kui me kõik teeme oma osa - märkame, kui ähvardatakse, sekkume, kui rünnatakse, selgitame, kui hirmutatakse. Märkan, sekkun, selgitan.»