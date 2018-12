Baltcap asutab koos Jaapani investoritega 100-miljonise fondi

Fondi investoriteks on juhtivad Jaapani finantsinstitutsioonid ja tehnoloogiakorporatsioonid nagu Honda, Omron ja teised. Fondil on esindused Tallinnas, Stockholmis, Helsingis ja Tokyos ning tegevust alustatakse 2019. aasta esimeses kvartalis.

«Rõõm on näha, et Põhja- ja Baltimaad on tõusnud üheks atraktiivsemaks riskikapitaliinvesteeringute regiooniks maailmas ning meil on väga hea meel alustada koostööd mainekate Jaapani investoritega,» ütles Baltcapi juhtivpartner Peeter Saks.