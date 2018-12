Fazer Eesti juht: uute töötajate leidmine on väga kulukas ja keeruline

Instari poolt üliõpilaste ja kutseõppurite seas läbi viidud uuringu kohaselt on Fazer Eesti kutseõppurite silmis atraktiivseimate tööandjate paremusjärjestuses neljandal kohal. Fazeri esindaja sõnul ei tähenda see siiski seda, et pakutavatele ametikohtadele on sobivatest inimestest pikk järjekord ukse taga.