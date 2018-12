SEB: majandus aeglustub, kuid langust veel kohe oodata pole

«Oleme jätkuvalt ettevaatlikult optimistlikud, kuid kuna oleme majandustsükli viimases etapis, on mõistlik oodata turgudel suuremat volatiilsust. Tsükli hilisemas etapis suureneb ebakindlus alati ja 2018. aasta on selle kohta hea näide. Majanduskasv ja ettevõtete kasumite kasv on olnud tugevad, riskitaluvus ja tulu turgudelt seevastu nõrgad. Turg on ikka veel tundlik ootamatuste suhtes ja oleme valmis investorite riskivalmiduse suurteks kõikumisteks,» ütles Fredrik Öberg, SEB privaatpanganduse investeerimisjuht.