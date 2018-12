Turud punases: USAs aastate suurim kukkumine

USA aktsiaturgude hinnaliikumist peegeldav S&P 500 kukkus eile 3,24 protsenti 2700,06 punktini, maailma tuntuim aktsiaindeks Dow Jonesi tööstuskeskmine 3,1 protsenti 25 027,07 punktini ning peamiselt tehnoloogiasektorit iseloomustav Nasdaqi koondindeks 3,8 protsenti 7158,43 punktini.

Nii suur langus on viimastel aastatel olnud üsna erakordne. Viimasel viiel aastal on S&P 500 indeks kukkunud üle kolme protsendi vaid kaheksal päeval. Nasdaqi koondindeks on langenud selle viimase aja tipust 10 protsenti. Sellist langust defineeritakse korrektsiooniks.

Kui nädalavahetusel toimunud suurriikide G20 tippkohtumine positiivse süsti andes lootust, et USA ja Hiina vaheline kaubandussõda võib võtta leebema suuna, siis eile need lootused suuremalt jaolt kadusid.

Nagu tihti varem, oli tuld süütavaks tikuks USA president Donald Trump. Terves reas säutsudes teatas Trump, et loodab, et Hiina hakkab ostma rohkem USAst eksporditud agrotööstustoodangut kohe.

«Kui inimesed või riigid saavad osa meie rahva suurest rikkusest, tahan ma, et nad selle privileegi eest maksaksid,» kirjutas Trump Twitteris. «Kui nii, siis me ootame, et nad seda teeksid. Kui mitte, siis tuletan meelde, et ma olen tariifimees,» lisas ta teises säutsus, ähvardades Hiinat taas suuremate tollitariifidega.

Teiseks aktsiaturgude kukkumise põhjuseks oli võlakirjaturg, mis viitab võimalikule majanduslangusele. Nimelt langesid pikaajaliste ja lühiajaliste intresside vahed 11 aasta madalaimale tasemele. Pärast teist maailmasõda on alati, kui kaks intressikõverat ristuvat, s.t kui lühiajalised intressimäärad on pikaajalistest kõrgemad, sellele järgnenud majanduslangus.