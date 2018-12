Tallinna Sadam hakkab keskkonnasäästlikele laevadele soodustust tegema

Tallinna Sadama sadamates saavad laevad taotleda soodustust järgmiselt – laevadel ESI-väärtusega üle 80 on tonnaažitasu soodustus 8 protsenti ning ESI-väärtusega 65-79,9 on soodustus 3 protsenti. «Tonnaažitasu soodustuse eelduseks on laeva liitumine ESI-indeksiga, kokku on selliseid laevu maailmas tänaseks juba üle 8000,» sõnas Tallinna Sadama kvaliteedi- ja keskkonnajuht Ellen Kaasik.