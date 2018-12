Nii Brenti nafta kui ka peamiselt Ameerika Ühendriikides kaubeldav WTI (West Texas Intermediate) odavnesid novembris 22 protsenti, mis on suurim kuine langus alates 2008. aasta oktoobrist. Kui veel septembris prognoosisid nii meie kui ka paljud välisspetsialistid üsna kindlameelselt, et naftabarrel võib peagi kallineda 100 dollarini, oli reaalsus see, et eelmise kuu lõpus kukkus WTI hind alla 50 ja Brenti nafta hind alla 60 dollari barrel.