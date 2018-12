Galerii: Kaamos kinnisvara ehitab magusasse piirkonda hiiglasliku ärilinnaku

«Elektrilevi hoone ehitusega saab alguse Avala Kvartali arendus, mis on ainulaadne ärilinnak Tallinna kesklinnas, kõikide suuremate ühenduste vahetus läheduses. Täna oleme alustanud projekteerimistöödega ning meie plaan on ehitada kaasaegne ja energiasäästlik büroohoone mõistliku hinnaga,» ütles Kaamos Kinnivara juht Priit Uustulnd BNS-ile.

Uustulndi sõnul pole praegu täiendavaid investoreid otsitud, kuid tänases turuolukorras on kindlasti julgem alustada äripinna arendamist, kui ankurüürnik on büroohoonel olemas. Kaamos Kinnisvarale kuulub Filtri tee ning Tallinna-Tapa raudtee vahel kokku 9,8 hektarit kinnistuid, kuhu saab detailplaneeringu järgi ehitada kuni 180 000 ruutmeetrit büroo- ja kaubanduspindu. Planeeringuala kruntidele on määratud ehitusõigus kuni 13-korruseliste hoonete püstitamiseks. Parkla on kavandatud kahele maa-alusele korrusele, kokku on alale ette nähtud 2150 parklakohta.